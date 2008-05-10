Погода на 11-15 мая

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных областях, а днем и на востоке и в Крыму небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточной части на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, на побережье морей 5-10° тепла; днем 13-18° тепла, в Закарпатье до 20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

12-13 мая - переменная облачность. 12 мая без существенных осадков, только в западной и восточной части местами кратковременные дожди, грозы. 13 мая кратковременные дожди, местами грозы (ночью в северных и центральных областях без существенных осадков). Ветер преимущественно северо-восточный, 13 мая в Крыму и Приазовье западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, в Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

14 мая - небольшие, днем местами умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы, только ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем в западных, большинстве северных областей без существенных осадков; температура ночью 5-11° тепла, днем 14-20°.

15 мая в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, а ночью и в Крыму и Приазовье небольшие кратковременные дожди; температура снизится ночью до 2-8°, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, на юге и востоке существенно не изменится, днем в Украине 12-18° тепла, в Крыму и Закарпатье до 20°.

В Киеве и области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 16-18°, по области ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

12-13 мая - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 13 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.

14 мая - ночью и утром небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

15 мая - без существенных осадков; температура ночью снизится до 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 12-17° тепла.