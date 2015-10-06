В армию по осеннему призыву пойдут служить не более 40 мариупольцев

По его словам, явка составила 4% от требуемого количества призывников, сообщает 0629.ua.

Военком уточнил, что всего по Мариуполю призыву подлежат 35 жителей.

Отмечается, что на штабе было принято решение увеличить разъяснительную работу среди лиц призывного возраста.

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Как известно, что с 2015 года в Украине восстановили призыв на срочную военную службу. Длительность ее увеличили до 1,5 лет. Призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Молодые люди в возрасте 18-19 лет могут пойти служить, но только по собственному желанию.