СБУ поддерживает запрет военного парада Черноморского Флота РФ в Севастополе

Служба безопасности Украины поддерживает запрет на проведение в Севастополе военного парада Черноморского Флота России по случаю очередной годовщины его создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Последний случай с ракетой доказал, что играться с военной техникой опасно, особенно в местах, где проживает большое количество граждан», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ 6 мая заявил, что в МИД Украины считают, что празднование 225-й годовщины Черноморского флота Российской Федерации должно проходить на объектах ЧФ РФ.

Он отметил, что ЧФ России базируется на одном из территориально-географических участков Севастополя, а Севастополь не является базой ЧФ. «Мы исходим из того, что празднование годовщины Черноморского флота должно проходить на объектах Черноморского флота», - сказал В.КИРИЛИЧ. «Широкое пространственное прохождение военной техники по городу – это уже военный парад, а это является элементом идеологическим», - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что Украина якобы препятствует Черноморскому флоту РФ провести в Севастополе военно-морской парад 11 мая, когда будет отмечаться 225-летие ЧФ Российской империи, сообщил, что с форматом военно-морского парада на День Черноморского флота РФ должны определиться министры обороны Украины и России.

«Единственный пункт полемики - это проведение военно-морского парада 11 мая; министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает нецелесообразным проведение такого парада», – сказал В.КАЗАРИН.

«Как мне заявили руководители ЧФ РФ, программа военно-морского парада 11 мая в точности повторяет программу 27 июля. Есть ли смысл дважды показывать севастопольцам и гостям города один и тот же парад? Такую позицию занимает министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ», – отметил он.

День Черноморского флота РФ ежегодно отмечается 13 мая, в этом году основные праздничные мероприятия планируется провести 11 мая.