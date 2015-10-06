Спасатели доставят гумпомощь для жителей Донецкой и Луганской областей
07:15, 06 октября 2015Общество
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8 октября спасатели ГСЧС доставят правительственную гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.
Гуманитарная помощь поступит местным жителям 8 октября / facebook.com/iryna.gerashchenko
Из города Харьков на восток Украины будут отправлены 6 грузовиков с продовольственной гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Всего будет доставлено 60 тыс. банок рыбных консервов и 80 тонн сливочного масла, которые выделены из государственного резерва страны.
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В Мариуполь Донецкой области доставят одну машину, в Краматорск Донецкой области – две, в Северодонецк Луганской области – три.
Гуманитарную помощь передадут в Донецкую областную государственную администрацию и Луганскую областную военно-гражданскую администрацию для последующего распространения среди местного населения.
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