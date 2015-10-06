Спасатели доставят гумпомощь для жителей Донецкой и Луганской областей

Из города Харьков на восток Украины будут отправлены 6 грузовиков с продовольственной гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Всего будет доставлено 60 тыс. банок рыбных консервов и 80 тонн сливочного масла, которые выделены из государственного резерва страны.

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В Мариуполь Донецкой области доставят одну машину, в Краматорск Донецкой области – две, в Северодонецк Луганской области – три.

Гуманитарную помощь передадут в Донецкую областную государственную администрацию и Луганскую областную военно-гражданскую администрацию для последующего распространения среди местного населения.