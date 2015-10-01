Военная прокуратура перекрыла канал контрабанды оружия из зоны АТО, трех злоумышленников задержали во время очередной реализации двух автоматов Калашникова.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ, следователями военной прокуратуры Западного региона Украины, совместно с Управлением СБУ Черновицкой области и департаментом контрразведки СБУ пресечена деятельность группы в составе военнослужащих и гражданских лиц, организовавших канал по сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны.

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Также правоохранителями задукоментован сбыт указанными лицами более 1400 патронов калибра 5.45 и гранат типа Ф-1 и РГД-5. Во время проведения обысков по месту жительства отдельных членов преступной группы выявлено и изъято значительное количество боеприпасов и наркотических средств, говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В суд внесено ходатайство об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.