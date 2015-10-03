В Украине разоблачили транснациональную группу "черных" трансплантологов

Служба безопасности Украины совместно с милицией задержала трех граждан Украины и гражданина одной из стран Востока - членов транснациональной организованной преступной группировки, специализировавшейся на незаконной трансплантации органов человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники, имея связи в медицинских учреждениях стран Азии, на протяжении 2013-2015 годов вербовали на территории Украины потенциальных доноров почек среди малообеспеченных крестьян. Затем доноров переправляли через границу для участия в незаконных операциях по трансплантации органов.

Всего преступники успели переправить через границу 25 доноров - граждан Украины и стран ближнего зарубежья, сообщает СБУ.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенного организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.