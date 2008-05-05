Погиб племянник Валентины Семенюк
15:37, 05 мая 2008Общество
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Авария произошла 3 мая
В кровавом ДТП на Житомирщинепогиб племянник главы фонда Госимущества Валентины Семенюк.
Авария произошла 3 мая в селе Заречье Ружинского района Житомирской области. Около двух часов ночи автомобиль «Черри-амулет» на огромной скорости врезался в группу молодежи, возвращавшуюся домой. Двое молодых людей погибли на месте происшествия.
Одним из погибших оказался племянник главы Фонда госимущества Украины Валентины Семенюк - 18-летний Дмитрий Семенюк.
После наезда на пешеходов автомобиль «Черри» врезался в стену магазина. Находившиеся в нем водитель и пассажир также погибли.
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