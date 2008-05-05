Погиб племянник Валентины Семенюк

В кровавом ДТП на Житомирщинепогиб племянник главы фонда Госимущества Валентины Семенюк.

Авария произошла 3 мая в селе Заречье Ружинского района Житомирской области. Около двух часов ночи автомобиль «Черри-амулет» на огромной скорости врезался в группу молодежи, возвращавшуюся домой. Двое молодых людей погибли на месте происшествия.

Одним из погибших оказался племянник главы Фонда госимущества Украины Валентины Семенюк - 18-летний Дмитрий Семенюк.

После наезда на пешеходов автомобиль «Черри» врезался в стену магазина. Находившиеся в нем водитель и пассажир также погибли.

Novosti-N