В Украине последний день сентября будет прохладным и дождливым

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Ночью и днем на большинстве территории страны осадков не ожидается, лишь на Юге и в Центре возможны дожди, местами – с грозами", - говорится в сообщении.

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Ночью температура воздуха опустится до +5..+9°С, в Карпатах – до +4°С. Днем воздух прогреется до +12..+17°С, на Востоке и Юге - до +22°С.

В Киеве и области будет малооблачная погода без осадков. Температура ночью +7..+9°С, днем – до +15°С.