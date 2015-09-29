В Украине последний день сентября будет прохладным и дождливым
14:25, 29 сентября 2015Общество
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В среду, 30 сентября, в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, в южных и центральных областях возможны дожди.
В южных и центральных областях возможны дожди / flickr.com/photos/desomnis
Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Ночью и днем на большинстве территории страны осадков не ожидается, лишь на Юге и в Центре возможны дожди, местами – с грозами", - говорится в сообщении.
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Ночью температура воздуха опустится до +5..+9°С, в Карпатах – до +4°С. Днем воздух прогреется до +12..+17°С, на Востоке и Юге - до +22°С.
В Киеве и области будет малооблачная погода без осадков. Температура ночью +7..+9°С, днем – до +15°С.
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