Краматорск отметил День города масштабно и без происшествий

Праздничные мероприятия посетило рекордное за последние несколько лет количество горожан, сообщает 6264.com.ua. Это свидетельствует о том, что краматорчане и гости города чувствуют себя в безопасности, пока сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка.

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В этом году Краматорск отпраздновал свое 147-летие. В течение двух дней было организовано множество разнообразных развлекательных мероприятий: ярмарки, конкурсные программы для детей, спортивные состязания, концерт на городской площади, мотокросс, футбольный матч, концерт на стадионе «Блюминг».

Краматорчане и гости города с удовольствием побывали на каждом из них, поставив своеобразный рекорд по массовости посещений.

К примеру, на центральную площадь города в субботу во время праздничного концерта вышло около 5 тыс. человек. На следующий день, в балке Кутовой, где проходил мотокросс, собралось более 10 тыс. человек.

«Несмотря на большое количество зрителей, все массовые мероприятия в городе прошли без особых нарушений общественного порядка. Количество зарегистрированных правонарушений не превышает уровень регистраций в обычный рабочий день. Краматорчане вели себя вежливо», - отметил начальник Краматорского горотдела милиции Виталий Максымив.