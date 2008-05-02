В Египте погибла вице-губернатор Николаевской области - СМИ

В результате дорожно-транспортного происшествия в Египте погибла первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам экономики и финансов Светлана Карпий.

Об этом сообщает “5-й канал” со ссылкой на информацию, подтвержденную в самой облгосадминистрации.

В то же время в пресс-службе Министерстве иностранных дел Украины УНИАН подтвердили, что погибшую украинку идентифицировали, однако отказались назвать имя, ссылаясь на то, что оно не разглашается по просьбе родственников погибшей.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Египте автобус с иностранными туристами, следовавший утром из популярного курорта Шарм Ель-Шейх в Каир, не вписался в поворот, перевернулся и сгорел. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В результате ДТП 9 человек погибли и около 30 получили травмы.

В автобусе находились 40 туристов из Украины, России, Великобритании, Канады, Италии.

По данным МИД, в этой аварии погибла гражданка Украины, еще трое наших соотечественников пострадали. Тело погибшей готовят к перевозке на Родину.