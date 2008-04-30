Погода на майские праздники

1 мая на территории Украины ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, лишь в Крыму без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 15-20°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2-3 мая сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (в основном днем); в Крыму преимущественно без осадков. Ночью и утром отдельные туманы. Ветер юго-восточный и восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°, в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

4-5 мая пройдут кратковременные дожди, местами грозы, 5 мая на Левобережье без существенных осадков. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 12°; днем 14-20°, местами в западных областях 10-13°, в южной части 21-23°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В г. Киеве и Киевской области 1 мая будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°, по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

2-3 мая будет переменная облачность, местами (днем 2 мая повсюду) кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром отдельные туманы. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°.

4-5 мая кратковременный дождь, гроза, лишь днем 5 мая без существенных осадков. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.