Милиция опровергла сообщения о найденном под Львовом теле киевского банкира

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД во Львовской области.

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Отмечается, что вблизи села Раковец в Пустомытовском районе нашли сожженный автомобиль БМВ, принадлежащий 49-летнему финансисту, безвестно пропавшему 18 сентября.

Сегодня СМИ сообщили, что под Львовом нашли тело пропавшего накануне главы киевского банка.

Ранее УНИАН сообщал, что Сущев 18 сентября находился по делам во Львове, где пропал без вести.