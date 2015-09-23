Под Львовом нашли тело пропавшего накануне главы киевского банка - СМИ

Об этом сообщило местное издание ZAXID.net.

Его тело обнаружили в селе Раковец, что в 20 км от Львова. Стоит отметить, что неподалеку от этого места раньше нашли его сгоревший автомобиль.

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В милиции пока не разглашают обстоятельств находки тела.

Ранее УНИАН сообщал, что Сущев 18 сентября находился по делам во Львове, где пропал без вести. 20 сентября его автомобиль нашли обгоревшим неподалеку с. Раковец Пустомытовского района Львовской области.