Луганская областная ВГА придумала новый способ борьбы с контрабандой на неподконтрольные территории

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, глава области Георгий Тука подписал распоряжение «Об организации взаимодействия местных органов государственной власти и территориальных органов центральных органов исполнительной власти по вопросам контроля за перемещением грузов (товаров) в населенные пункты, расположенные вдоль линии разграничения сторон, между блокпостами первого и второго рубежей».

"Речь идет о том, чтобы исключить незаконное перемещение товаров на оккупированную территорию. Ранее «контрабандисты» проезжали блокпосты первого рубежа с документами на перевозку груза, так сказать, для обеспечения потребностей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения. Но объемы этих «нужд» были колоссальные. Можно было встретить целые фуры, которые по документам везли продукты в магазин в село, в котором проживает не более 50 человек. Куда везли товар? Вопрос риторический", - говорится в сообщении.

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Областной ВГА разработан механизм, согласно которому ежемесячно будет определен перечень субъектов хозяйственной деятельности, которым разрешено перемещение грузов (товаров) в населенные пункты, расположенные вдоль линии разграничения сторон с определением объема перевозимого груза. Этот перечень будет обновляться ежемесячно.

Предусматривается, что данные об объеме товара и необходимое количество основных продуктов питания для обеспечения потребностей жителей населенных пунктов будет предоставляться руководителями районных ВГА, расположенных на линии разграничения. Список субъектов хозяйственной деятельности, которым разрешено перевозки товаров, будет передаваться на блокпосты и опубликован на официальном сайте Луганской областной ВГА ежемесячно.

«Я намерен поставить точку в борьбе с незаконным перемещением товаров в регионе, а мобильные группы помогут мне забить последний гвоздь в гроб «контрабандистов» и их пособников. Эта маленькая война за большое «бабло» сильно затянулась и, к сожалению, стоила многим жизни», - отметил Тука.