В Донецкой области арестовали 5 милиционеров-контрабандистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, суд поддержал позицию государственного обвинителя и оставил правоохранителей за решеткой, с возможностью выхода под залог в размере около 40 тыс. грн. для каждого.

На указанное решение суда прокуратура сейчас готовит апелляционную жалобу по увеличению суммы залога.

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Как установили следователи прокуратуры, правонарушителями оказались милиционеры роты специального назначения ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий).

В пресс-службе напомнили, что 17 сентября в Донецкой области на трассе «Константиновка-Донецк» представители сводной мобильной группы БМ-1 задержали два автомобиля (грузовой и автомобиль сопровождения), которые направлялись в сторону временно оккупированной боевиками территории.

При осмотре транспортных средств в грузовом автомобиле обнаружено 10 тонн мясной продукции, а сопровождали груз 5 человек, которые, как оказалось, были милиционерами.

Досудебное расследование продолжается.