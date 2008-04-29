На месте катастрофы вертолета Ми-8 ищут «черный ящик»

В настоящее время ведутся поиски «черного ящика» с вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Черном море утром 28 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил министр транспорта и связи Украины, глава Правительственной комиссии по выяснению причин катастрофы вертолета Ми-8 Иосиф ВИНСКИЙ.

«В настоящее время мы ведем поиски “черного ящика» для того, чтобы иметь расшифровку всей ситуации», - отметил министр.

Также сейчас ведутся работы по поиску и перевозке на берег остатков потерпевшего крушение вертолета.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что по его решению создана рабочая группа, которая изучает состояние буровой установки «Таврида». «Был удар по платформе, могла произойти деформация (платформы - УНИАН). После того, как рабочая группа изучит все это внимательно, мы сможем сделать заключение о дальнейшем использовании этой платформы», - сообщил глава Минтранса.

Как сообщал УНИАН, утром 28 апреля вертолет Ми-8 Крымского авиапредприятия «Универсал-Авиа», выполняющий работы по доставке вахтового персонала «Черноморнефтегаза», совершал плановый полет по доставке вахты на плавучую буровую установку «Таврида». Погода для полета была удовлетворительной. При заходе на посадку вертолет задел задним винтом опорную колонну, в результате чего упал на платформу, взорвался и загорелся. Силами инженерно-технического персонала платформы пожар был ликвидирован. На борту Ми-8 находились 17 работников «Черноморнефтегаза» и 3 члена экипажа. Все они погибли.

В Крыму создан штаб по расследованию причин аварии, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи семьям погибших.

По распоряжению Кабинета Министров Украины создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8.