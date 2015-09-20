На Донбассе создаются условия для мирного разрешения кризиса - ОБСЕ

Об этом 19 сентября в немецком Магдербурзі заявили министры иностранных дел Сербии Ивица Дачич, Швейцарии Дидье Буркгалтер и Германии Франк-Вальтер Шиайнмаєр, которые в настоящее время образуют так называемую "тройку" ОБСЕ (в нее входят действующий, предыдущий и следующий председателя международной организации), сообщает Радио Свобода.

"Министры иностранных дел приветствовали прекращение огня на востоке Украины и призвали все стороны продолжать уважать перемирие", – говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"Тройка также призвала все стороны как можно быстрее завершить соглашение об отводе танков и оружия небольших калибров, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине могла это засвидетельствовать и чтобы ей был гарантирован полный доступ для работы в зоне конфликта", – сообщает ОБСЕ.

"Первостепенное значение имеет достижение соглашения в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам (Трехсторонней контактной группы) время и условия проведения местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые должны состояться в соответствии с минских соглашений", – подчеркнули участники "тройки".

Отмечается, что с начала сентября количество нарушений перемирия на Донбассе значительно сократилось – вплоть до полного прекращения обстрелов в отдельные дни.

В то же время есть проблемы с проведением в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов по украинскому законодательству, как это предусматривают Минские договоренности.

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Украинская власть объявила проведение местных выборов во всей стране 25 октября, зато сепаратисты из группировок "ДНР" и "ЛНВ" планируют провести собственные "выборы" 18 октября и 1 ноября соответственно.