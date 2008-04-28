Тимошенко: Украина рассчиталась с Россией по всем долгам за газ

Украина рассчиталась с Россией по всем долгам за поставленный природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в ходе заседания расширенного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«На сегодняшний день мы отправили последнюю платежку, которая полностью гасит накопившиеся долги за природный газ, и на этот момент можно сказать, что Украина рассчиталась по всем своим обязательствам», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила удовлетворение тем, что все вопросы в газовой сфере между Украиной и Россией «практически разрешены».

Обращаясь к премьер-министру Российской Федерации Виктору ЗУБКОВУ, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я хочу поблагодарить вас лично и всю вашу команду за то, что мы смогли выровнять отношения, подписать новые контракты, выйти практически на прямые отношения».

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отрицает наличие долга перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долларов.

«Такого долга нет и не может быть, потому что между нами и Россией постоянно осуществляются расчеты – они нам задалживают за транзит, мы рассчитываемся за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 марта.

По ее словам, существует задолженность «в размере около 900 млн.». Премьер сообщила, что причиной формирования такой задолженности является отсутствие подписанных актов о поставке природного газа. «Поэтому правительство накопило деньги, и ожидает, когда будут подписаны документы. Это не долг – это ожидание подписания документов и перечисления денег по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

23 апреля премьер заявила, что Украина приступит к расчетам за природный газ после подписания актов о передаче газа украинской стороне.