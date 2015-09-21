Во Львове полицейские на руках вынесли пассажиров из затопленной маршрутки (видео)

Патрульные разулись и по очереди начали переносить пассажиров из маршрутки на тротуар.

Позднее представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что такой поступок совершили двое членов 302-го экипажа Виталий Сушко и Назар Мончук.

Читайте такжеВо Львовской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 сентября, сильный ливень превратил львовские улицы в реки.