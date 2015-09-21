Во Львове полицейские на руках вынесли пассажиров из затопленной маршрутки (видео)

07:32, 21 сентября 2015
Общество
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Во Львове очевидец снял на видео, как сотрудники новой полиции пришли на помощь пассажирам маршрутного такси, которые из-за последствий сильного ливня не могли самостоятельно покинуть салон транспортного средства.

Ливень затопил улицы Львова / скриншот

Патрульные разулись и по очереди начали переносить пассажиров из маршрутки на тротуар.

Позднее представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что такой поступок совершили двое членов 302-го экипажа Виталий Сушко и Назар Мончук.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 сентября, сильный ливень превратил львовские улицы в реки.

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