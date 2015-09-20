Во Львове сильный ливень затопил улицы (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на улицах, прилегающих к центральной части города (Сахарова, проспект Вячеслава Чорновила, Джерельная, Витовского), затруднено движение транспорта. Автомобили на затопленных улицах извлекают из воды неравнодушные горожане и спасатели. На улицах Научной, Липинского, Виговского, Стуса вода местами затопила не только проезжую часть, но и подвальные помещения и тротуары.

Поскольку дождь во Львове сегодня прогнозируют целый день, а коммунальные службы не справляются с очисткой канализационных люков, чтобы ускорить сток дождевых вод, активные львовяне начали создавать карту затопления города.

В частности, как сообщает на странице в соцсети председатель исполкома общественной организации "Варта 1", которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию города, Игорь Зинкевич, "сегодня по ул. Виговского возле рынка "Южного", на ул. Сахарова возле трамвайного депо, на ул. Научной возле супермаркета, на проспекте Вячеслава Чорновола возле центра "Интерсити" и других улицах Львова, которые географически находятся во впадинах, - все затоплено водой после дождя, который интенсивно падает".

Автомобилистов призывают быть внимательными и не забывать, что при попадании воды в воздушную систему двигателя авто можно получить гидроудар - "поэтому не рискуйте въезжать на затопленные части дороги, не оценив глубины затопления".