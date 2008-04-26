Погода на 27 апреля - 1 мая

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине: 27 апреля ночью в западных областях - заморозки на поверхности почвы 0-4°. На протяжении суток в южной части, восточных, а днем местами и в центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем в южной части - местами сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По его информации, 27 апреля в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в Крыму ожидается дождь, в южных областях - местами небольшой дождь; днем в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской области - дожди, местами грозы, днем в южной части - местами сильные дожди. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных, а днем местами и в центральных областях - порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях - 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на остальной территории - 3-8° тепла, на юге - до 11°; днем в южной части - 10-15°, на остальной территории - 14-19°; в Карпатах ночью - около 0°, днем - 6-11° тепла.

28-29 апреля облачная погода с прояснениями. Временами умеренные, в западных областях, а 29 апреля и в Крыму - небольшие дожди, местами грозы (ночью 28 апреля в западных и северных областях без существенных осадков). Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, на юге - 7-12°; днем - 10-15° тепла, в Крыму, на Закарпатье, 28 апреля и в западных областях - 13-18°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8° тепла.

30 апреля - 1 мая на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью - 4-10° тепла, на побережье морей - до 12°; днем - 12-18°, на Закарпатье и в Крыму - до 21°.

В Киеве и столичной области 27 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 6-8°, днем - 17-19°; по области ночью - 3-8° тепла, днем - 14-19°.

28-29 апреля облачная погода с прояснениями. Временами дождь, лишь ночью 28 апреля без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15°.

30 апреля - 1 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17°.