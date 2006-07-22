Сотрудничество с Россией приносит противоположный эффект

Украина не потеряет свою долю на международном рынке вооружений в связи с тем, что Россия сворачивает сотрудничество с украинскими предприятиями оборонной промышленности.

Об этом в интервью журналу «Профиль» (появится в продаже 24 июля) сказал исполняющий обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир ГОРБУЛИН.

«Наоборот. Пока мы не перейдем от торговли услугами и комплектующими к торговле готовыми образцами вооружений, мы обязательно будем от кого-нибудь зависеть. Поэтому чем раньше мы станем самостоятельно работать на рынке и предлагать вооружения собственного производства, как это было, например, с танком Т-80У для Пакистана, тем выгоднее это будет для Украины», - сказал В.ГОРБУЛИН.

По его мнению, необходимо, чтобы украинская продукция отвечала мировым стандартам. «Если наша продукция будет конкурентоспособна, то никто не станет говорить об угрозе нашему оборонно-промышленному комплексу ни со стороны России, ни со стороны НАТО. Над этим надо работать», - подчеркнул он.

Как отметил и.о. секретаря СНБО, никто не оспаривает то, что Украина имеет достижения в ракетно-космической промышленности, в производстве танков, это неоспоримо. «Если у нас есть сегодня самые лучшие турбины для военно-морского флота, то и Россия не может без них обойтись. Если завод «Арсенал» производит головки для самонаводящихся ракет, то и Россия покупает их у нас», - сказал он.

В.ГОРБУЛИН убежден, что нет необходимости замахиваться на производство всех видов вооружений. «Мы не СССР, который производил абсолютно все. Одновременно процессы глобализации требуют, чтобы мы более активно решали вопросы участия наших предприятий в европейских проектах создания и производства вооружений, а также смелее шли на создание совместных оружейных производств, например, с ближневосточными и азиатскими партнерами», - сказал он.

«Поэтому нужно быстрее найти свою нишу в международном оружейном производстве и бизнесе, чтобы эффективно работать в ней», - подчеркнул В.ГОРБУЛИН.