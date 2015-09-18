В России назвали "вынужденным" решение боевиков "ДНР" проводить свои псевдовыборы

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Исходим из того, что мы понимаем этот шаг. Мы рассматриваем этот шаг "донецких властей" как вынужденный и как вызванный "нарушениями" со стороны официального Киева положений минских договоренностей и, по большому счету, имитацией их выполнения, прежде всего в части осуществления односторонних шагов в вопросах политического урегулирования, а не на основе прямого диалога между Киевом и Донбассом", - заявила Захарова.

Читайте такжеВ МИД РФ назвали "тупиковой логикой" отказ Киева от прямого диалога с лидерами боевиков

Как сообщал УНИАН, "местные выборы" в так называемой "ДНР", которые пройдут по "законам" боевиков, будут проведены в несколько этапов. Согласно "указу" главаря террористов, на первом этапе, который пройдет 18 октября будут выбирать глав городских и районных администраций. Следующие этапы так называемых выборов "предполагают избрание руководителей всех остальных уровней".