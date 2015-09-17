В больницах Краматорска ожидается пополнение врачебных кадров

Об этом сообщил заведующий горздравом Игорь Михайлов, передает kramatorsk.info. По его словам, в 2015 году в системе здравоохранения Краматорска насчитывается 57 врачей-интернов.

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Для сравнения: в Дружковке интернатуру сейчас проходят лишь восемь, а в Славянске - 12 человек. Игорь Михайлов заявил: есть надежда, что большинство интернов по окончанию практики продолжат работу в Краматорске.

К слову, один из этих интернов, прибывшая в город из Луганска, планирует специализирооваться на детской офтальмологии. Однако в горздраве до сих пор немало вакансий. Так, Краматорску по-прежнему не хватает семейных и детских врачей, есть вакансии по специальности "патологоанатом".