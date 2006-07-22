Китайские грузовики будут производиться в Украине

Сегодня корпорация «Богдан» и китайская корпорация Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd заложили первый камень в строительство в Черкассах нового завода по производству грузовых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии закладки камня приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине ГАО Юй Шен, председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, вице-губернатор провинции Хубей ЛЮ Юфань, президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, вице-президент Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd ЧЖУ Фушоу.

Как отметил О.СВИНАРЧУК, закладка первого камня будет основой для связей между Черкасской областью и провинцией Хубей. По его словам, новый проект не был бы не возможен без поддержки местной власти, в частности, губернатора Черкасской области и без личной поддержки вице-губернатора провинции Хубей.

По словам А.ЧЕРЕВКО, товарооборот Черкасской области и Китая в первом полугодии 2006 года составил 20 млн. долларов. Он выразил надежду, что после завершения строительства нового завода этот показатель вырастет в несколько раз.

Также участники церемонии заложили аллею елей.

Как сообщал УНИАН, 30 июня ОАО "Луцкий автомобильный завод" (ЛуАЗ, Луцк) и китайская компания Chіna Dong Feng Motor Іndustry І&E Co., Ltd подписали контракт на строительство в Украине нового завода по производству грузовых автомобилей. Ввод в эксплуатацию нового завода будет осуществлен до конца 2007 года.

Инвестиции в строительство нового завода составят более 35 млн. долларов. Участие китайских партнеров заключается в поставке оборудования, технической документации и участии в пуско-наладочных работах.

Проектная мощность завода составит 12 тыс. автомобилей в год. Гамма производимых автомобилей по грузоподъемности будет составлять от 2 до 10 тонн. Новый завод позволит создать около 1000 новых рабочих мест.

Ранее в Украине крупноузловой сборкой автомобилей Dong Feng занимались ЗАО "ЗАЗ" и ООО "Украинская компания "Фотон".