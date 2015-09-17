По всей территории Украины сегодня будет сухо и тепло

Об этом сообщает Гидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем установится на уровне от +22 до +32.

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В восточных областях ожидается температура от +22 до +26, в западных - от +25 до +32, в центральных - от +23 до +27, в южных - от +25 до +27, в северных - от +23 до +27.

В Киеве без осадков, температура ночью от +14 до +16, днем от +26 до +28.