По всей территории Украины сегодня будет сухо и тепло
08:47, 17 сентября 2015Общество
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Сегодня, 17 сентября, в Украине погода будет без осадков. На всей территории страны сохранится теплая погода.
В Киеве без осадков / flickr.com/photos/little_krawler
Об этом сообщает Гидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем установится на уровне от +22 до +32.
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В восточных областях ожидается температура от +22 до +26, в западных - от +25 до +32, в центральных - от +23 до +27, в южных - от +25 до +27, в северных - от +23 до +27.
В Киеве без осадков, температура ночью от +14 до +16, днем от +26 до +28.
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