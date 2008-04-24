Глава Всемирного банка с нетерпением ждет Ющенко в Вашингтоне

Всемирный банк будет способствовать Украине в интеграции во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил президент ВБ Роберт ЗЕЛИК в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, Р.ЗЕЛИК поздравил Украину со вступлением в ВТО. Он выразил поддержку украинским стремлениям к глубинным реформам в отрасли экономики.

Р.ЗЕЛИК отметил, что с нетерпением ожидает визит В.ЮЩЕНКО в Вашингтон.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО пригласил президента Всемирного банка Р.ЗЕЛИКА посетить Украину.