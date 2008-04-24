Глава Всемирного банка с нетерпением ждет Ющенко в Вашингтоне
22:04, 24 апреля 2008Общество
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Состоялся телефонный разговор
|Роберт ЗЕЛИК
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, Р.ЗЕЛИК поздравил Украину со вступлением в ВТО. Он выразил поддержку украинским стремлениям к глубинным реформам в отрасли экономики.
Р.ЗЕЛИК отметил, что с нетерпением ожидает визит В.ЮЩЕНКО в Вашингтон.
В свою очередь В.ЮЩЕНКО пригласил президента Всемирного банка Р.ЗЕЛИКА посетить Украину.
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