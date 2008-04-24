В центре Львова идет эвакуация из-за сообщения о заминировании в гостинице

Сегодня в 17.30 на телефон оперативной службы «01» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в помещении «Еврогостиницы» по улице Тершаковцев, 6-а в центре Львова заложена мощная взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины, на место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, которые начали обследование семиэтажного здания.

На данное время уже эвакуированы 45 работников гостиницы и 18 постояльцев.

С начала года в городе Львове анонимы «заминировали» около 8 разных учебных заведений и жилых домов. Судя по всему, это сообщение также окажется чьей-то неудачной шуткой, поэтому работники правоохранительных органов проводят мероприятия с целью установления лица анонима.