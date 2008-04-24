Милиционер погорел на взятке в 4 тысячи долларов

Сотрудники Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками подразделения внутренней безопасности ГУ МВДУ во Львовской области задержали сотрудника милиции во время получения им взятки в размере 4-х тысяч долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, эта сумма – только часть взятки в размере 15 тысяч долларов, которые милиционер-сотрудник отдела противодействия взяточничеству Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) ГУ УМВДУ во Львовской области, совместно с другими работниками милиции (сотрудниками Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУ УМВДУ во Львовской области) требовал и получил от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности по подозрению в осуществлении операций с наркотиками.

На основании материалов, полученных Управлением СБУ во Львовской области, в отношении милиционера прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с вымоганием взятки).

Задержанный находится под стражей, ведется следствие.