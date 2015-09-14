В Умани в праздновании иудейского нового года приняли участие почти 30 тысяч хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, сегодня ночью хасиды отпраздновали 5776 иудейский новый год.

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Порядок в городе во время празднования обеспечивали сотрудники сводного отряда черкасской милиции и полицейские из Израиля.

Также вблизи мест массовых гуляний дежурили спасатели, кинологи с собаками и взрывотехники.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма, поскольку в этом городе на еврейском кладбище похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества. В этом году Рош-га-Шана отмечают 14-15 сентября. Все евреи, исповедующие хасидизм, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если они встретят новый год Рош-га-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым для них.