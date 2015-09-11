В Умань на празднование Рош-га-Шана уже прибыли свыше 24,5 тысяч паломников-хасидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, за безопасностью паломников следят 90 спасателей, в распоряжении которых находится 16 единиц пожарно-спасательной техники. В местах отправления религиозных обрядов и массового пребывания паломников установлено 3 специальных стационарных поста, а также разработаны 2 специальных пеших маршрута, на которых постоянно дежурят патрули, сформированные из правоохранителей и спасателей.

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Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будет отмечаться 14-15 сентября.