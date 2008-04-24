В Донецкой области ночью горела шахта

В Донецкой области на поверхности шахты им. Гаевого в г. Горловке (ГП "Артемуголь") ликвидирован пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар произошел сегодня в 03.32 в здании подъема №3, расположенном на поверхности шахты.

Прибывшими на шахту горноспасателями пожар был ликвидирован. При этом никто не пострадал.

В штабе уточнили, что в связи с тем, что продукты горения в шахту не попали, эвакуация горняков на поверхность не проводилась.