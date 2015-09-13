Сегодня в Украине местами пройдут дожди
08:09, 13 сентября 2015Общество
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В воскресенье, 13 сентября, в северных и западных областях Украины местами пройдут дожди.
REUTERS
Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.
На востоке Украины синоптики пообещали, что температура будет держаться у отметок от +21 до +24. В центральных областях воздух прогреется от +19 до +24, в южных регионах - от +21 до +25.
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На западе страны ожидается от +15 до +24, в северных областях - от +15 до +18.
В столице сегодня пройдут дожди, температура - от +15 до +17.
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