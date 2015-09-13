Сегодня в Украине местами пройдут дожди

Об этом сообщили в Гидрометцентре при ГСЧС.

На востоке Украины синоптики пообещали, что температура будет держаться у отметок от +21 до +24. В центральных областях воздух прогреется от +19 до +24, в южных регионах - от +21 до +25.

Читайте такжеСегодня в Украине слегка потеплеет, в большинстве областей без осадков

На западе страны ожидается от +15 до +24, в северных областях - от +15 до +18.

В столице сегодня пройдут дожди, температура - от +15 до +17.