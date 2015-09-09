Сегодня в Украине слегка потеплеет, в большинстве областей без осадков
08:39, 09 сентября 2015Общество
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9 сентября на севере, в центре и юге страны осадков не предвидится.
В Киеве без осадков, температура от +17 до +19 / flickr.com/photos/anda74
На остальной территории Украины синоптики обещают дожди, температура днем от +16 до +25, передает Гидрометцентр при ГСЧС.
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В восточных областях ожидается от +22 до +25, в центральных от +17 до +20, в южных от +23 до +25, в западных от +16 до +19, на севере от +16 до +19.
В Киеве без осадков, температура от +17 до +19.
Ранее синоптики сообщили, что заморозки в Украине ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.
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