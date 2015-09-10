"Суд оккупантов не может быть справедливым": чешские и словацкие интеллектуалы призвали освободить Сенцова

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чешские и словацкие писатели, ученые, актеры, журналисты обнародовали открытое письмо к лидерам европейских государств, Международному суду, Европейской академии кино, посольствам России в Братиславе и Праге с требованием к Москве отменить приговор российского суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, а также Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.

Олег Сенцов был осужден в России «на основе сфальсифицированных показаний, полученных под давлением тирании и пыток, о преступлениях, которых Олег Сенцов не совершал», –отмечается в письме.

Читайте такжеРежиссер Майк Ли о приговоре Сенцову: "трагедия и позор" - BBC

По мнению авторов, совершенная над украинским режиссером «расправа не имеет ничего общего со справедливым судом», а потому они готовы организовывать общественные встречи и помогать «несправедливо осужденным и преследуемым жертвам путинского или любого другого режима».

«Требуем свободу для несправедливо осужденных! Требуем отменить приговор в полном объеме», – отмечается в письме чешских и словацких интеллектуалов.

Под открытым письмом, которое было составлено 30 августа этого года, за время до его нынешнего обнародования уже поставили свои подписи около 45 известных в Словакии и Чехии лиц, письмо остается открытым к подписанию.

Читайте также"Ад, которому мы способствовали своим молчанием": Российские режиссеры выступили на защиту Сенцова

Как сообщал УНИАН, Чешская академия кино и телевидения (ČFTA) выступила с официальным заявлением, в котором выражает поддержку украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову и требует от власти России отменить сфальсифицированные обвинения против него.

Также отмечается, что перед началом судебного процесса по делу Олега Сенцова совет Европейской киноакадемии направила письмо к российским властям с просьбой немедленно освободить подсудимого. Письмо среди прочих подписали такие всемирно известные кинорежиссеры как Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Аки Каурисмяки, Майк Ли, актер Даниэль Ольбрыхский. К обращению присоединились члены Польской киноакадемии.