Сегодня МИД Украины проведет онлайн-акцию в поддержку Сенцова-Кольченко
Министерство иностранных дел Украины 8 сентября проведет международную онлайн-акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которым был вынесен приговор, а также Надежды Савченко.
Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.
"8 сентября все зарубежные дипломатические учреждения Украины, организации украинской диаспоры, правозащитные союза, а также представители иностранных государств и международных организаций от Канберры в Сан-Франциско по очереди присоединятся к кампании через официальные страницы в социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.
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В МИД отметили, что акция начнется в 10:00 по киевскому времени и призвали всех пользователей Facebook присоединиться к международной кампании, в частности - донести сигналы о неправомерных действиях со стороны России, а также призвать освободить незаконно удерживаемых украинских граждан; использовать тематические изображения на своих страницах в социальных сетях; активно использовать хэштеги #FreeSavchenko, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, #LetMyPeopleGo.
EN/UA Dear friends!On September 8, 2015 we launch a new online campaign in support of Ukrainian film director Oleg...Posted by Міністерство закордонних справ України on Monday, September 7, 2015
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.
В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.
Режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.
Оба вину отрицали со дня их задержания.
25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.