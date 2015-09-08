Сегодня МИД Украины проведет онлайн-акцию в поддержку Сенцова-Кольченко

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

"8 сентября все зарубежные дипломатические учреждения Украины, организации украинской диаспоры, правозащитные союза, а также представители иностранных государств и международных организаций от Канберры в Сан-Франциско по очереди присоединятся к кампании через официальные страницы в социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.

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В МИД отметили, что акция начнется в 10:00 по киевскому времени и призвали всех пользователей Facebook присоединиться к международной кампании, в частности - донести сигналы о неправомерных действиях со стороны России, а также призвать освободить незаконно удерживаемых украинских граждан; использовать тематические изображения на своих страницах в социальных сетях; активно использовать хэштеги #FreeSavchenko, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, #LetMyPeopleGo.

EN/UA Dear friends!On September 8, 2015 we launch a new online campaign in support of Ukrainian film director Oleg... Posted by Міністерство закордонних справ України on Monday, September 7, 2015

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

Режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Оба вину отрицали со дня их задержания.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.