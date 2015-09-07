В Украине составили рейтинг лучших мэров

Как отмечает издание «Главком», в своем рейтинге они отметили мэров, которые «больше всего запомнились жителям своих городов и влияли не только на региональную, но и на всеукраинскую политику».

Первое место в списке занял действующий мер Львова Андрей Садовой («Самопомич»), который занял должность в 2006 году. Второе место за городским головой Полтавы Анатолием Кукобой, который непрерывно переизбирался на должность пять раз подряд (в 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 гг.). Этого человека полтавчане до сих пор вспоминают как лучшего мэра и называют "отцом" Полтавы ". Кукоба умер в 2011 году. Интересно, что 9 место в рейтинге занял еще один мэр Полтавы Андрей Матковский, который занимал эту должность в 2006-2010 годах. «Андрею Матковскому пришлось «конкурировать», в первую очередь, с памятью полтавчан о своем бывшем мэре. В целом с задачей Андрей Матковский справился»", - отмечает издание.

Третье место в рейтинге – у бывшего мэра Киева Александра Омельченко, который возглавлял столицу с 1999 по 2006 год. За третьим "бронзовым" местом последовательно расположились бывший мэр Винницы, а ныне спикер ВР Владимир Гройсман и экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц.

Также в первую десятку вошел представитель новой партии «Наш Край» Владимир Сальдо, возглавлявший город в 2002-2012 годах. Как отмечает «Главком», Сальдо «переориентировал городской бюджет на социальные направления. Дополнительные средства - десятки миллионов гривен - были направлены на образование, здравоохранение, физическое воспитание и спорт. 90% школ были подключены к сети интернет, построены 9 интернет-библиотек. 29 учебных заведений получили мультимедийную технику и успешно используют ее в учебном процессе».

Кроме того, в первой десятке лучших мэров - городской голова Черкасс Сергей Одарич (на момент избрания - член Партии свободных демократов), городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус (УНП) и мэр Бучи (Киевская область) Анатолий Федорук.