Комбат Сичи: гранату Гуменюку могли подбросить
Командир батальона особого назначения МВД Сич Александр Писаренко рассказал свою версию того, что произошло под Верховной Радой 31 августа.
Об этом сообщает Громадське ТБ.
Писаренко утверждает, что осуждает любой насильственный метод решения политических или идеологических вопросов. «Это дикость такая. Я, как человек и как командир, не понимаю, как такое могло произойти», - говорит комбат.
О судьбе батальона Сич теперь разные ходят разговоры, говорит Писаренко. Однако, расформировывать его не собирается.
«Слышал несколько разных версий относительно судьбы батальона. Даже видел в новостях вроде бы мои слова о том, что батальон будет расформирован. Я не считаю, что по одному бойцу надо расформировывать батальон», - говорит Писаренко.
Комбат Писаренко вернулся из ротации вместе с батальоном. 31 августа он также был под зданием Верховной Рады.
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Говорит, почувствовал, что может что-то произойти, предупредил парней, чтобы шли оттуда. Кое-кто послушался, кое-кто - нет. Сам комбат уже был на допросе в качестве свидетеля, однако не может поверить, что боец его батальона Игорь Гуменюк может быть причастным к взрыву гранаты под Верховной Радой.
«Меня не допрашивали. Я давал показания как свидетель. Пока что, я считаю, на этом не закончится. Не могу поверить, что он виновен. Не могу поверить, что это он сделал, что мог швирнути эту гранату. В таких же правоохранителей, как и он сам. Но увидим. Бог ему судья, если он действительно виновен, то будет наказан», – комментирует обвинения Писаренко.
По мнению Александра Писаренко, гранату, которую по версии следствия Гуменюк бросил под парламентом, могли подбросить, потому что на базе батальона в Межигорье у бойцов оружия не было, говорит комбат.
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«У нас нет оружия. У нас нет оружейни, мы там не можем ничего хранить. Или милиция, или это было заранее подложено кем-то. Люди знали, где и что искать», - объясняет Писаренко.
Как сообщал УНИАН ранее, командир батальона “Сич” Александр Писаренко не исключает, что инцидент возле Верховной Рады 31 августа является попыткой дискредитировать добровольческие батальоны.