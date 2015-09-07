Комбат Сичи: гранату Гуменюку могли подбросить

Об этом сообщает Громадське ТБ.

Писаренко утверждает, что осуждает любой насильственный метод решения политических или идеологических вопросов. «Это дикость такая. Я, как человек и как командир, не понимаю, как такое могло произойти», - говорит комбат.

О судьбе батальона Сич теперь разные ходят разговоры, говорит Писаренко. Однако, расформировывать его не собирается.

«Слышал несколько разных версий относительно судьбы батальона. Даже видел в новостях вроде бы мои слова о том, что батальон будет расформирован. Я не считаю, что по одному бойцу надо расформировывать батальон», - говорит Писаренко.

Комбат Писаренко вернулся из ротации вместе с батальоном. 31 августа он также был под зданием Верховной Рады.

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Говорит, почувствовал, что может что-то произойти, предупредил парней, чтобы шли оттуда. Кое-кто послушался, кое-кто - нет. Сам комбат уже был на допросе в качестве свидетеля, однако не может поверить, что боец его батальона Игорь Гуменюк может быть причастным к взрыву гранаты под Верховной Радой.

«Меня не допрашивали. Я давал показания как свидетель. Пока что, я считаю, на этом не закончится. Не могу поверить, что он виновен. Не могу поверить, что это он сделал, что мог швирнути эту гранату. В таких же правоохранителей, как и он сам. Но увидим. Бог ему судья, если он действительно виновен, то будет наказан», – комментирует обвинения Писаренко.

По мнению Александра Писаренко, гранату, которую по версии следствия Гуменюк бросил под парламентом, могли подбросить, потому что на базе батальона в Межигорье у бойцов оружия не было, говорит комбат.

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«У нас нет оружия. У нас нет оружейни, мы там не можем ничего хранить. Или милиция, или это было заранее подложено кем-то. Люди знали, где и что искать», - объясняет Писаренко.

Как сообщал УНИАН ранее, командир батальона “Сич” Александр Писаренко не исключает, что инцидент возле Верховной Рады 31 августа является попыткой дискредитировать добровольческие батальоны.