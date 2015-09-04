Аваков заявил, что во время беспорядков под Радой митингующим раздавали гранаты
20:15, 04 сентября 2015Общество
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время митинга у здания Верховной Рады, который проходил 31 августа, неизвестные люди раздавали шашки и гранаты.
Митингующим под Радой раздавали взрывоопасные предметы / Фото УНИАН
Об этом сообщает издание «Сегодня».
«В значительной мере они (эти люди) установлены, по ним идет работа, в том числе, кто раздавал взрывоопасные предметы, шашки, светошумовые гранаты, обвязанные лентами, где были гайки и все остальное», — отметил Аваков.
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Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения 18 задержанным по делу о столкновениях у стен Верховной Рады, 16 из них - содержание под стражей сроком на 60 дней, двум - под домашним арестом.
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