Аваков заявил, что во время беспорядков под Радой митингующим раздавали гранаты

Об этом сообщает издание «Сегодня».

«В значительной мере они (эти люди) установлены, по ним идет работа, в том числе, кто раздавал взрывоопасные предметы, шашки, светошумовые гранаты, обвязанные лентами, где были гайки и все остальное», — отметил Аваков.

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