Суд арестовал всех подозреваемых в причастности к теракту под ВР

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«16 подозреваемым, в том числе главному фигуранту уголовного производства, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения залога. Еще двое задержанных будут находиться под круглосуточным домашним арестом», говорится в сообщении.

В то же время в связи с тем, что прокуратура Киева в суде настаивала на аресте всех подозреваемых, сейчас решается вопрос об обжаловании меры пресечения в виде домашнего ареста для двух из них в апелляционном порядке, добавили в ГПУ.

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В сообщении также отмечается, что с учетом собранных доказательств одному из 18 задержанных сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Другим задержанным инкриминируется ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Того же дня был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игоря Гуменюка по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей.

2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.