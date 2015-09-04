Минобразования закроет малокомплектные школы

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Квит во время Часа вопросов к правительству на заседании парламента.

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"Мы не планируем сохранять малокомплектные школы, потому что они не могут дать никакого качества обучения для учеников", - сказал министр.

По словам Сергея Квита, стоимость подготовки в год одного ученика в такой школе превышает 50 тыс. грн. "Это не нормально", - считает он.

В то же время министр подчеркнул, что в каждом селе будет сохранена начальная школа, то есть, речь идет об обучении с 1-го по 5-й классы, а "уже старшая школа будет оптимизироваться".

Кроме того, Сергей Квит сообщил, что в госбюджете на следующий год будут предусмотрены средства на закупку для школ кабинетов физики, химии, биологии.