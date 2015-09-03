На Херсонщине тысячи людей вышли на похороны нацгвардейца, что погиб под ВР (фото)

14:30, 03 сентября 2015
Общество
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Тысячи односельчан погибшего в результате теракта 31 августа нацгвардейца Игоря Дербина вышли проводить его в последний путь.

На Херсонщині провели в останню путь загибло під ВР бійця Нацгвардії / УНИАН

В родном селе Змиевке Бериславского района простились с бойцом Национальной гвардии Украины Игорем Дебриным, что погиб в результате теракта под стенами Верховной Рады.

На похороны вышло более двух тысяч человек, сообщает Сегодня.ua

Тисячі людей вийшли на похорон Ігоря Дебріна / О. Слободян

Игорь Дербин был награжден посмертно Орденом за мужество III степени.

Во время процессии местный военком заявил, что все погибшие во время столкновений 31 августа получат статус участника боевых действий, а родственники получат соответствующие компенсации.

25-летний Игорь Дербин до призыва работал на Бериславском машиностроительном заводе. Трудолюбивый парень быстро продвигался по карьерной лестнице.

Односельчани Ігоря Дебріна прощаються із загиблим бійцем / О. Слободян

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

Того же дня от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дербин, 1990 года рождения.

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