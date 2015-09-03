На Херсонщине тысячи людей вышли на похороны нацгвардейца, что погиб под ВР (фото)

В родном селе Змиевке Бериславского района простились с бойцом Национальной гвардии Украины Игорем Дебриным, что погиб в результате теракта под стенами Верховной Рады.

На похороны вышло более двух тысяч человек, сообщает Сегодня.ua

Игорь Дербин был награжден посмертно Орденом за мужество III степени.

Во время процессии местный военком заявил, что все погибшие во время столкновений 31 августа получат статус участника боевых действий, а родственники получат соответствующие компенсации.

25-летний Игорь Дербин до призыва работал на Бериславском машиностроительном заводе. Трудолюбивый парень быстро продвигался по карьерной лестнице.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

Того же дня от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дербин, 1990 года рождения.