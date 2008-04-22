Крымский спикер подал в суд на Москаля

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО обратился в Центральный районный суд Симферополя с двумя исками о признании сведений неотвечающими действительности, а также о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального ущерба.

Ответчиком по одному из них выступает редакция крымского еженедельника «События», по другому – «События» и народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ.

Как сообщили УНИАН в редакции еженедельника «События», поводом для первого иска послужила статья «Как крымский спикер обзавелся яхтой». «Статья посвящена расследованию правоохранителями факта приобретения прогулочного судна яхт-клубом «Казантип», совладельцем которого, по данным милиции, является супруга А.ГРИЦЕНКО», - сообщает редакция еженедельника.

А.ГРИЦЕНКО просит суд признать неотвечающими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию председателя ВР АРК сведения, которые «содержатся в заголовке и статье еженедельной газеты «События» («… крымский спикер обзавелся яхтой»; «председатель ВР АРК Анатолий ГРИЦЕНКО в очередной раз «засветился» в транспортной истории…»). Истец также просит взыскать с ответчика в его пользу в качестве возмещения морального ущерба 1 гривню.

Поводом для второго иска послужила опубликованная в этом же еженедельнике статья «Крымские «регионалы» сдали «Россию», посвященная расследованию МВД Украины относительно незаконного отчуждения одного из элитных корпусов санатория Верховной Рады АРК «Россия» в Ялте. "По информации нардепа Геннадия МОСКАЛЯ, озвученной им в данной публикации, непосредственное отношение к этому имеет А.ГРИЦЕНКО", - отметили в редакции.

В иске крымский спикер отрицает свою причастность к сдаче в аренду элитного комплекса парламентской здравницы. А.ГРИЦЕНКО также указывает, что Г.МОСКАЛЬ "имел цель вызвать у читателей мысль о том, что председатель Верховной Рады АРК осуществляет свои полномочия с нарушением требований действующего законодательства в угоду определенным лицам". Крымский спикер просит суд признать несоответствующей действительности следующую информацию: «30 января 2006 года председатель Верховной Рады Анатолий ГРИЦЕНКО подписал незаконное распоряжение о передаче этого корпуса в аренду на 30 лет обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания профсоюзов МВД Украины». Он также просит суд обязать Г.МОСКАЛЯ и газету «События» опровергнуть данную информацию и взыскать с депутата 1 гривню морального ущерба.

Редакция еженедельника отмечает, что точку в этих делах должен поставить суд. При этом газета обращает внимание: в обоих исках А.ГРИЦЕНКО подчеркивает, что обращается в суд, как председатель Верховной Рады АРК. Газета напоминает спикеру Крыма ряд решений Европейского суда по правам человека, которые являются обязательными для Украины. «В частности, в постановлении Европейского суда по делу «Украинская Пресс-Группа» против Украины» от 29 марта 2005 года отмечается, что, если высказывания журналиста являются его оценочными суждениями, они не подлежат доказыванию», - заявили в редакции газеты.