21 человек получил огнестрельное ранение возле Рады - Минздрав

Как говорится в сообщении пресс-службы МИНЗДРАВА, по состоянию на 17 час. 05 мин. до бригад экстренной (скорой) медицинской помощи за медицинской помощью обратилось 44 человека (гражданские и правоохранители), что пострадали 31 августа 2015 года в результате столкновений между протестующими и правоохранителями возле Верховной Рады Украины.

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21 человек получил огнестрельное ранение, отравилось - 2, ушиб мягких тканей получили 4, с политравмами за помощью обратилось пятеро, рваные раны получили двое человек, в четырех диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, один человек получил сотрясение мозга и перелом левой голени.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения к Конституции в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.