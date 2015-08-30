В Генштабе сообщили, когда будет создан электронный реестр призывников

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью изданию "Зеркало недели".

"По большому счету, работой военкоматов я не доволен. И это касается не только солдат и сержантов, но и офицерского состава. Мобилизованные офицеры назначаются не всегда согласно военно-учетной специальности и штатно-должностным категориям. Недостаточно и числа младших офицеров. С сентября мы вводим систему краткосрочных курсов для подготовки офицеров - и тех, кто получил соответствующее образование на военной кафедре, и тех, у кого ее не было, но они приобрели определенный опыт, в том числе боевой, служили в Вооруженных силах, решили связать дальнейшую судьбу с армией. Будем набирать людей на контрактной основе", - заявил Муженко, отвечая на вопрос, доволен ли он работой военкоматов.

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По словам начальника Генштаба, в мобилизации "есть проблемы и перекосы". "Мобилизованных действительно всегда призывают по имеющейся военно-учетной специальности. Планируем сделать единый государственный электронный реестр Вооруженных сил, в частности в том, что касается призыва по мобилизации" - сказал Муженко.

На вопрос, когда заработает реестр, и что мешало ввести его раньше, Муженко ответил: "Реестр планируем сделать до конца ноября. Почему не сделали раньше? Я год на этом посту. 23 года были другие должностные лица, поэтому пусть каждый ответит на вопрос о выполнении своих обязанностей. Я готов отвечать: уровень готовности Вооруженных сил на апрель прошлого года и нынешний - несравнимы".

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Глава Генштаба также высказался против сокращения армии и увеличения доли контрактников.

"Я не согласен с теми, кто предлагает заменить 250-тысячную армию, комплектуемую по мобилизации, 50-тысячной армией контрактников", - заявил Муженко. По его словам, численность, необходимая для реагирования на существующие военные угрозы, - просчитана и обоснована.