У здания посольства России в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова и Кольченко (фото)

15:05, 25 августа 2015
Общество
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У здания посольства РФ в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенных. 

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Участники акции держат в руках фотографии заключенных режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. В то же время люди говорят, что не верят в то, что их пикет повлияет на приговор суда", - сообщают журналисты.

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich

Как сообщал УНИАН,  сегодня военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы,, Александра Кольченко к 10 годам. 

Пикет у здания посольства РФ / Twitter/Levko_Stek

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