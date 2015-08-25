У здания посольства России в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова и Кольченко (фото)
15:05, 25 августа 2015Общество
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У здания посольства РФ в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенных.
Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Участники акции держат в руках фотографии заключенных режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. В то же время люди говорят, что не верят в то, что их пикет повлияет на приговор суда", - сообщают журналисты.
Пикет у здания посольства РФ / Twitter/AndreyBasevich
Как сообщал УНИАН, сегодня военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы,, Александра Кольченко к 10 годам.
Пикет у здания посольства РФ / Twitter/Levko_Stek
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