В СБУ назвали фамилии российских военных, погибших на Донбассе

Об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, родные этих людей не знают, где они находятся и что с ними случилось. По крайней мере, никаких документов в Россию не передавалось, а захоронения находятся на территории Украины.

"У меня на руках находятся списки воинов, россиян, которые здесь погибли. Могу назвать несколько имен. Я думаю, что об этих ребятах должны знать, потому что по моей информации, к сожалению, их близким об этом еще не сообщили. В списке еще много имен. Они захоронены здесь и никаких документов домой не передавалось. Наверное, они считаются без вести пропавшими, а мы знаем, где они захоронены", - сказал Тандит.

Среди погибших на Донбассе числятся: Кертель Сергей Яковлевич - Алтайский край, Барнаульский район, г. Власиха. Сыстеров Павел Валериевич - Липецкая обл., Левобережный район Трофимов Алексей Александрович - Ставропольский край, г. Георгиевск. Добрынин Дмитрий Валериевич - Пермская обл., Малая Сосновка. Жданцев Евгений Сергеевич - Ростовская обл., г. Шахты.

По словам Тандита, в СБУ есть данные о тысячах россиян, воюющих против Украины на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе сообщили, что Россия сосредоточила на границе с Украиной 50 тыс. военнослужащих вооруженных сил.