В СБУ назвали фамилии российских военных, погибших на Донбассе
Советник главы СБУ Юрий Тандит назвал фамилии российских военных, погибших на Донбассе.
Об этом сообщает "112 Украина".
По его словам, родные этих людей не знают, где они находятся и что с ними случилось. По крайней мере, никаких документов в Россию не передавалось, а захоронения находятся на территории Украины.
"У меня на руках находятся списки воинов, россиян, которые здесь погибли. Могу назвать несколько имен. Я думаю, что об этих ребятах должны знать, потому что по моей информации, к сожалению, их близким об этом еще не сообщили. В списке еще много имен. Они захоронены здесь и никаких документов домой не передавалось. Наверное, они считаются без вести пропавшими, а мы знаем, где они захоронены", - сказал Тандит.
Среди погибших на Донбассе числятся: Кертель Сергей Яковлевич - Алтайский край, Барнаульский район, г. Власиха. Сыстеров Павел Валериевич - Липецкая обл., Левобережный район Трофимов Алексей Александрович - Ставропольский край, г. Георгиевск. Добрынин Дмитрий Валериевич - Пермская обл., Малая Сосновка. Жданцев Евгений Сергеевич - Ростовская обл., г. Шахты.
По словам Тандита, в СБУ есть данные о тысячах россиян, воюющих против Украины на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе сообщили, что Россия сосредоточила на границе с Украиной 50 тыс. военнослужащих вооруженных сил.