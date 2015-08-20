В Китае издадут "Кобзарь" Шевченко с иллюстрациями китайских художников

Об этом сообщили на встрече в Министерстве культуры Украины члены китайской делегации во главе с вице-президентом Академии живописи и каллиграфии Юй Генхуеем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минкульта, в состав делегации, находящейся в Украине, входят 20 выдающихся китайских деятелей культуры - президенты и вице-президенты китайских художественных академий, директора музеев, галеристы, художники.

Главной целью визита является изучение жизни и творчества Тараса Шевченко. Китайская сторона сообщила, что по завершении поездки планируется реализовать проект по Шевченкиане - издать «Знаменитый Кобзарь глазами китайских художников», отметили в министерстве.

Новое издание «Кобзаря» будет на китайском языке с иллюстрациями на сюжеты произведений Шевченко в стиле «гохуа», которые создадут китайские художники по впечатлениям, полученным во время пребывания в Украине. Кроме того, предполагается организация выставок этих работ - в Китае - ко дню рождения поэта и в Украине - ко дню его перезахоронения на Чернечей горе, сообщили в Минкульте. Также к выставкам запланировано издание отдельного каталога.

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Китайская делегация посещает музеи и исторические места, связанные с жизнью и творчеством Шевченко в Киеве, Каневе и Моринцах. В рамках визита в Национальном музее Тараса Шевченко и Национальной академии искусств Украины открылись две отдельные выставки картин китайских художников, членов делегации. Также планируется провести художественное мероприятие в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, отмечается в сообщении.