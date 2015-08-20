Возле Кабмина около 100 митингующих перекрыли движение

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Во время проведения санкционированного митинга около 100 граждан вышли на проезжую часть дороги возле Кабинета министров Украины и перекрыли движение автомобилей, кроме общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой освободить проезжую часть и объяснили, что за перекрытие движения предусмотрена уголовная ответственность.

В ОСО также сообщили, что для поддержания надлежащего правопорядка в правительственном квартале задействовано более 1 тыс. 600 работников милиции, полицейских, бойцов Национальной гвардии Украины и представителей общественных формирований.

«Правоохранители будут реагировать на любые проявления неуважения к закону и совершение правонарушений независимо от статуса и политических взглядов нарушителей», - отмечается в сообщении.

Как сообщает "112 Украина", под зданием Кабмина проходит пикеты вкладчиков "Дельта Банка" и инвалидов-чернобыльцев.

"Прежде всего, протестующие требуют, чтобы правительство пересмотрело уровень их пенсий. По их словам, согласно закону, уровень пенсий должен быть 6, 8 и 10 минимальных заработных плат в соответствии с уровнем инвалидности чернобыльцев. Также они просят, если пенсия превышает 1710 грн, не лишать их льгот. Также одним из требований является отмена 15% налога с работающих пенсионеров-чернобыльцев", - говорится в сообщении.

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Свои требования чернобыльцы написали в резолюции, которую хотят передать чиновникам, и если их сегодня не услышат, то обещают сделать акцию бессрочной. Из каждого региона Украины на неделю сюда приедут инвалиды-чернобыльцы, и говорят, что будут стоять до тех пор, пока их требования не будут выполнены.