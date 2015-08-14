Россия готовит провокации ко Дню Независимости Украины – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал во время брифинга на полигоне Киевского бронетанкового завода.

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"Это не является тайной, что Россию очень раздражает наша независимость, и день нашей независимости это для России черный день. Поэтому все провокации они готовят или накануне Дня Независимости, или в сам День Независимости. Поэтому у нас повышенная готовность к отражению любых провокаций", - сказал Турчинов, говоря о возможности обострения ситуации накануне Дня Независимости.

Как сообщал УНИАН, Турчинов 10 августа заявлял, что спецслужбы России готовят на оккупированной территории Донбасса масштабные провокации с большим количеством жертв.